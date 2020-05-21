Kordon’da sosyal mesafe ihlali tehlike yarattı

İzmir Alsancak'ta havaların ısınmasıyla birlikte akşam saatlerinde dışarıya akın eden vatandaşlar, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemleri yok saydı. Maske takmayı ihmal eden bazı vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını ise hiçe saydı. Adım atacak yer kalmayan Kordon ve Gündoğdu Meydanı'nda İzmirliler çimlerde otururken, sahil kısmında da pek çok vatandaşın yanyana sohbet ettiği görüldü.

ERCAN AKGÜN