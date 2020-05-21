Otobüslerle kargo taşımacılığı tartışma yarattı

İzmir'de salgın sebebiyle alınan önlemler kapsamında kargo şubelerinin kuyruklarında beklemek istemeyen ya da işlerini daha hızlı halletmek isteyen vatandaşlar, kargolarını İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otobüslerle yolluyor. Otogar dışındaki bazı kişiler ise aracılık yaparak teslim aldıkları kargoları otobüs şoförleri aracılığıyla gidecekleri illere gönderiyor. Terminaldeki yazıhane personelleri, bu kişilerin korsan çalıştığını iddia etti.

'UCUZA TAŞIYORUZ'

Otogarın dışında aracılık yapan kişilerden Şadi Kılıç ise, "Biz bu işi kargoların aldığı fiyatların çok çok altında fiyatlarla yapıyoruz. İnsanlar bizi hızlıyız diye tercih ediyorlar" diyerek kendisini savundu. Kargo gönderen kişilerden biri olan Asil Karakavak ise, "İnsanlar buradan veriyor kargolarını. Bazen çok acil gönderiler oluyor ve bunlar buradan gönderiliyor. Yapacak bir şey yok. Burası diğer yerlere göre daha ucuz" dedi.