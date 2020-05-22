Apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

İzmir'in Karabağlar Esentepe Mahallesi'ndeki 9 katlı bir apartmanda yangın paniği yaşandı. Apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede dairenin tamamını sardı ve üst kata da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri yangına müdahalede bulunurken, apartman sakinleri de sokağa döküldü. Alevler bir süre sonra sönüdürülürken, iki dairede de zarar meydana geldi. Yangının prize takılı olan bir telefondan çıktığı ileri sürüldü.