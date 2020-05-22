Down sendromlu Seren’e doğum günü sürprizi

AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özenli, down sendromlu Seren Ürk'ü doğum gününde yalnız bırakmayarak evine doğum günü ziyaretine gitti. Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı ziyaret, Ürk'ün Bergama Gazipaşa Mahallesindeki annesi ile birlikte yaşadığı evinin önünde gerçekleşti. Mutluluğu gözlerinden okunan ve ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Ürk, kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.