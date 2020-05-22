İzmir'de huzur ve güven operasyonu! Kurallara uymayanlara ceza yağdı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde bir çok noktada eş zamanlı huzur ve güven operasyonu yaptı. Uygulamalarda kurallara uymayan şahıs ve işletmelere ceza yağdı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, dün 134 unsur ve 735 personelin katılımı ile İzmir genelinde eş zamanlı huzur ve güven operasyonu yaptı. Uygulamalarda 7 bin 853 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 5 bin 644 araç ve bin 683 işletme kontrol edildi.

Kontrollerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 yaş altı 3 şahsa 3 bin 934 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 13 şahsa 13 bin 370 lira, kurallara uymayan bir kahvehaneye 392 lira idari para cezası, 347 araca da 194 bin 452 lira para cezası uygulandı. Öte yandan kontrollerde, hakkında arama kararı bulunan altı şahıs yakalanırken, bir şahıs da gözaltına alındı. Uygulamalarda bir adet ruhsatsız av tüfeği de ekipler tarafından ele geçirildi.

IHA

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