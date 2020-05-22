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Haberler İzmir Kısıtlama öncesi şehit yakınlarının kabirlerini ziyaret ettiler

Kısıtlama öncesi şehit yakınlarının kabirlerini ziyaret ettiler

'deki 'ne gelen şehit aileleri, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelen anne babalar, mezar taşlarını temizleyip, çiçek koydu.

Kısıtlama öncesi şehit yakınlarının kabirlerini ziyaret ettiler

22.05.2020, 16:38

İzmir'de şehit aileleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından önce evlatlarını ziyaret etti. Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelen anne babalar, mezar taşlarını temizleyip, çiçek koydu.

Ramazan Bayramı öncesinde her sene olduğu gibi, bazısı yıllar önce bazısı kısa zaman önce şehit olan oğullarının kabrini ziyaret eden aileler, duygusal anlar yaşadı.



Karşıyaka Alaybey Tersanesi'nde, 2013 yılında meydana gelen askeri gemi kazasında şehit olan Yavuz Aslan'ın babası Zülfü Aslan, "Çocuğumun 5 günü kalmıştı ama gelemedi. Hala mahkemesi sürüyor. Bayram öncesinde geldik çiçeklerini diktik. 7 senedir çocuğumun acısıyla yaşıyorum. Koronavirüs salgınından önce iki günde bir geliyordum ama şimdi her hafta cuma günü ziyaret ediyorum" dedi.



Annesi Neşe Arı ise, "Anneler Günü yok, bayram yok bize. En küçük oğlumdu, bambaşkaydı. Tarif edemiyorum. Arkadaştı, kocaydı, sevgiliydi. Gül kokulumdu bu benim" diye konuştu.



DHA

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