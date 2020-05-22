Korona çemberinde Kordon sefası

TADINI ÇIKARDILAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kordon'a sosyal mesafeyi korumak maksadıyla çimler üzerine çemberler çizdi. Sosyal medya hesabından yeni uygulamayı duyuran Belediye başkanı Tunç Soyer, İzmirlilere seslenerek "Yeni normal hayata geçerken İzmir'in Kordonboyu'nda, Karşıyaka sahilinde fiziki mesafeyi korumak için siz hep çemberin içinde kalın" dedi. Arkadaşı ile birlikte çember daire içerisinde oturan Mehmet Arısoy (22), kısıtlamanın bitmesi nedeniyle arkadaşı ile birlikte sahile geldiğini belirterek, "Belediyemizin çizmiş olduğu yuvarlak daire içerisinde Kordon'un sefasını sürüyoruz" dedi. Arkadaşları ile birlikte deniz kenarına gelen Gülcan Şimşek ise, "Çemberler içerisinde sosyal mesafe kuralına uyarak arkadaşlarımızla Kordon'un tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.