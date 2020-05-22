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Haberler İzmir Korona çemberinde Kordon sefası

Korona çemberinde Kordon sefası

Yeni Asır'ın boyuna akın eden vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları ve maskesiz dolaşmalarına dikkat çekerek 'Tehlikeli yakınlaşma' başlığıyla gündeme getirdiği haber ses getirdi.

Korona çemberinde Kordon sefası
Giriş Tarihi: 22.5.2020

TADINI ÇIKARDILAR
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kordon'a sosyal mesafeyi korumak maksadıyla çimler üzerine çemberler çizdi. Sosyal medya hesabından yeni uygulamayı duyuran Belediye başkanı Tunç Soyer, İzmirlilere seslenerek "Yeni normal hayata geçerken İzmir'in Kordonboyu'nda, Karşıyaka sahilinde fiziki mesafeyi korumak için siz hep çemberin içinde kalın" dedi. Arkadaşı ile birlikte çember daire içerisinde oturan Mehmet Arısoy (22), kısıtlamanın bitmesi nedeniyle arkadaşı ile birlikte sahile geldiğini belirterek, "Belediyemizin çizmiş olduğu yuvarlak daire içerisinde Kordon'un sefasını sürüyoruz" dedi. Arkadaşları ile birlikte deniz kenarına gelen Gülcan Şimşek ise, "Çemberler içerisinde sosyal mesafe kuralına uyarak arkadaşlarımızla Kordon'un tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

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