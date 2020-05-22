Ödemiş’te ipek böcekçiliği kadınlarla canlanacak

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 14 kadın, ipek böceklerinden elde ettikleri kozaları satarak ev ekonomisine katkı sunacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ödemiş Kaymakamlığı ve Ödemiş Belediyesi iş birliğinde kadınların ipek böcekçiliğine yönelmeleri için yaklaşık 9 ay önce çalışma başlatıldı. Verilen eğitimlerin ardından 2 katlı bir bina, koza üretimi için gönüllü 14 kadına tahsis edildi. Kozabirlik'ten gelen böcekleri dut yapraklarıyla besleyen kadınlar, tüm mesailerini bu işe ayırdı. Kadınlar, yakın zamanda ilk kozalarını toplamaya hazırlanıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, açıklamasında "Ödemiş geçmişte ipek böcekçiliğinde önemli bir yere sahipti. İnşallah yeniden eski günlerine dönecek" ifadelerini kullandı.

GÜNDE 9 TRAKTÖR YAPRAK

Üreticilerden Nazmiye Aynalı ise "Bunlar bir günde 9 traktör dut yaprağı yiyor. Tabii kolay değil ama severek yapıyoruz. Kadınların kendi parasını kazanması çok güzel. Devletimize teşekkür ediyoruz" dedi.