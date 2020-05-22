Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgurca Mahallesi'nde yaşayan M.A.'nın evinde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 40 santimetre boyunda, 30 santimetre eninde tarihi eser niteliğinde kabartma mermer ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Tarihi mermeri satmaya çalıştığı belirlenen M.A., gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü.
DHA
Tarihi eseri satma hazırlığındayken yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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