Haberler İzmir Tarihi eseri satma hazırlığındayken yakalandı

Tarihi eseri satma hazırlığındayken yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde bir eve yapılan baskında tarihi eser niteliğinde kabartma mermer ele geçirildi. M.A.'nın eseri satmak için müşteri aradığı saptandı.