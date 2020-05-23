İzinleri olmamasına rağmen İzmir'den Keşan'a gelen 3 kişiye ceza

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gelibolu yolunda yaptıkları denetimde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde İzmir'den seyahat izin belgesi olmadan kısıtlamaya rağmen yola çıkan 3 kişi olduğu belirlendi.

Kanuna aykırı hareket eden bu kişilere, kişi başı 3 bin 180 lira olmak üzere toplam 9 bin 540 lira ceza uygulandı.