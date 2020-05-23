İzmir'de hareketli anlar! Sırt çantasından cüzdan çalan kadın yakalandı

İzmir'de yaşanan olay, perşembe günü Tepeköy Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Alışveriş yapan kadının, sırt çantasından bir kişinin cüzdanını aldığını fark eden esnaf, seslenip duruma müdahale etti. Şüpheli kaçmaya çalışırken, esnaf cebinden çalınan cüzdanı alıp, sahibine teslim etti.

Hırsız bu sırada kayıplara karıştı. Kadının şikayeti üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüphelinin, 'hırsızlık' suçundan sabıkası olan Çiçek G. olduğu tespit edildi. Polis adresini belirlediği Çiçek G.'yi yakalanarak gözaltına aldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Çiçek G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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