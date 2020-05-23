İzmir'de ilginç görüntü! Kısıtlamaya rağmen sokakta ata bindi

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla beraber, İzmir Kordon'daki çimlere sosyal mesafenin sağlanması için çekilen beyaz çemberler boş kaldı. Gültepe semtinde ise bir kişinin boş yolda ata bindiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.







Türkiye genelinde ilan edilen ve 4 gün boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle, caddeler, sokaklar ve meydanlar boş kaldı. Polis ekipleri, kentin birçok noktasına kurdukları denetim noktalarında kontrollerini sürdürdü.







Kısıtlama uymayan kişilere cezai işlem uygulandı. Kordon'daki çimlere sosyal mesafenin sağlanması için çekilen beyaz çemberler boş kaldı. Ayrıca, Gültepe semtinde, bir kişinin boş yolda ata bindiği anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

DHA