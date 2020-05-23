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'de ilginç görüntü! Kısıtlamaya rağmen sokakta ata bindi

'de sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı arife gününde sessizliğe bürünürken, Ramazan Bayramı alışverişi yoğunluğu da yaşanmıyor. Yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 81 ilde 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününe sakin başladı. Gültepe'de ise ilginç bir görüntü sosyal medyayı salladı. Yasağa rağmen bir kişisnin sokakta ata bindiği görüldü.

İzmir'de ilginç görüntü! Kısıtlamaya rağmen sokakta ata bindi

23.05.2020, 18:39

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla beraber, İzmir Kordon'daki çimlere sosyal mesafenin sağlanması için çekilen beyaz çemberler boş kaldı. Gültepe semtinde ise bir kişinin boş yolda ata bindiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.



Türkiye genelinde ilan edilen ve 4 gün boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle, caddeler, sokaklar ve meydanlar boş kaldı. Polis ekipleri, kentin birçok noktasına kurdukları denetim noktalarında kontrollerini sürdürdü.



Kısıtlama uymayan kişilere cezai işlem uygulandı. Kordon'daki çimlere sosyal mesafenin sağlanması için çekilen beyaz çemberler boş kaldı. Ayrıca, Gültepe semtinde, bir kişinin boş yolda ata bindiği anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

DHA

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