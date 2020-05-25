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Haberler İzmir Çeşme kavunu tescil yolunda

Çeşme kavunu tescil yolunda

, Çeşme kavunu için ve yaptığı başvurunun kabul edildiği bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamada, yöreye has Çeşme kavunu için 2016 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusu yapıldığı belirtildi.

Çeşme kavunu tescil yolunda

25.05.2020, 15:29

Kabul edilen başvurunun prosedür gereği kurumda askıya çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, 6 aylık sürenin ardından Çeşme kavununun coğrafi işaretli ürünler arasında yerini alacağı aktarıldı.

Açıklamada, Çeşme kavunuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Çeşme kavunu, Çeşme Yarımadası'nın bol güneş alan bereketli topraklarında uzun süre sulamaya ihtiyaç duymadan yetiştiriliyor. Taze tüketilen bir meyve olmakla birlikte, uygun koşullarda 6 aydan fazla dayanabildiği için yörede askı kavunu olarak da adlandırılan sulu Çeşme kavununun en önemli ayırt edici özelliği kendine has tatlı aroması. Yetiştiği coğrafyanın sıcak iklimine uyum sağlayan ürün kurak koşullara dayanabiliyor, denize 10 metre yakınlıktaki tarlalarda bile yetişiyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise bu tür ürünleri koruyup, üretim ve pazarlama imkanlarını destekleyeceklerini kaydetti.

AA

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