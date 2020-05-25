İzmir'de evde kaldığı 65 günde 150 mini heykel yaptı

İzmirli Ressam ve Heykeltraş Remzi Doğan, 65 gün boyunca evinde kalarak ürettiği 150 mini heykelle evinin salonunu adeta panoramik askeri müzeye dönüştürdü. Remzi Doğan, yaptığı müzeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyledi.



İzmir'de yaşayan Ressam ve Heykeltıraş Remzi Doğan, 65 yaş üstü için gelen sokağa çıkma yasağı süresi boyunca evinde kaldı. Bu süreçte evinde de boş durmamayı tercih eden Remzi Doğan, evinin salonunu adeta mini bir müzeye çevirdi. Yerli ve milli uçak MMU, Milli uçak gemisi TCG Anadolu, Atak helikopteri, İHA ve ANKA gibi birçok askeri silah ve araçları heykelleştiren Doğan, 65 gün içinde 150 figürden oluşan heykelleri bir araya getirerek panoramik bir müze oluşturdu. Yaptığı müzenin her ayrıntısını dantel gibi işlediğini belirten Doğan, dünyada ilk olduğunu söylediği çalışmasının bir hikayesi olduğunu da söyledi.

MÜZEYE DAĞLARIN ASLANLARI İSMİNİ VERDİ

Türkiye'nin son yıllarda gelişen savunma ve silah sanayisini ve bu araçlarda ve silahlarda kat ettiği yolu resmetmek isteğiyle bu yola çıktığını söyleyen Doğan, "Dünya, gözünü Anadolu topraklarına, güzel vatanımın üzerine çevirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve İçişleri Bakanlığının yurt içi ve yurt dışında sürdürdüğü güvenlik operasyonlarındaki başarıları göğsümüzü kabarttı.

Bu başarılarının hiçbir ülkede örneği yoktur ve hiçbir ülkeye de nasip olamayacak başarılardır. Bu amaçla yola çıkarak neler üretebilirim dedim ve işimi yapmaya çalıştım. Eşimin örgü için kullandığı şişleri, hatta çöpten bulduğum malzemeleri kullanarak 'Dağların Aslanları' adını verdiğim müzemi şehitlerimizin anısına yaptım" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HEDİYE EDECEK

Evde kalınarak da bir şeyler üretilebileceğini vurgulayan Doğan, "Her bir obje için çalışırken, sağlıkçılarımızın kahramanlıkları da hiç aklımdan çıkmadı. Onların çabaları ve başarıları adeta tüm objelere yansıdı. İnşallah yakında sağlıkçılarımızın dünyaya örnek olan çalışmalarını da panoramaya dökeceğim. Askeri alanda ve sağlık alanındaki başarıların en büyük kahramanları elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dır. Bu panoramik müzemi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğim. İnşallah bu başarıların devamı gelir ben de daha fazla üretirim. En büyük hayalim sarayın bir köşesinde dünyada örneği olmayan bir müzeyi hayata geçirmek" ifadelerini kullandı.

IHA