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İzmir'de su kesintisi 25 Mayıs pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İZSU 25 Mayıs Pazartesi tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacağı ve kaç saat süreceği belli oldu. İzmirliler de su kesintisi hakkında bilgi almak için araştırmaya başladı. İzmir'de su kesintisi 25 Mayıs pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte detaylar...

25.05.2020, 14:10 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020,14:22











