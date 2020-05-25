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'de su kesintisi 25 Mayıs pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

25 Mayıs Pazartesi tarihli su kesintisi detaylarını paylaştı. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacağı ve kaç saat süreceği belli oldu. de su kesintisi hakkında bilgi almak için araştırmaya başladı. 25 Mayıs pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte detaylar...

İzmir'de su kesintisi 25 Mayıs pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

25.05.2020, 14:10 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020,14:22

İzmir'de yaşanacak su kesintisi hakkında İZSU'dan açıklama yapıldı. İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı araştırılmaya başlandı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? Bu sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 25 Mayıs Pazartesi İzmir su kesintisi detaylar...

ALİAĞA
B.HAYRETTİN PAŞA 25.05.2020 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.BAYRAKLI

R.ŞEVKET İNCE, ÇAY, MUHİTTİN ERENER 25.05.2020 saat 08:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME
DALYAN 25.05.2020 saat 09:10 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

FOÇA
FEVZİ ÇAKMAK 25.05.2020 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK
KÜLTÜR 25.05.2020 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. MENDERES

GÖLOVA 25.05.2020 saat 10:25 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

MENEMEN
GAZİ 25.05.2020 saat 10:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

SELÇUK
ÇAMLIK 25.05.2020 saat 10:00 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

URLA
İÇMELER 25.05.2020 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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