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Haberler İzmir İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

'de operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

'in ilçesinde düzenlenen operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda kuru sıkıdan bozma iki tabanca, bir ruhsatsız pompalı tüfek, 49 mermi ile 160 kök Hint keneviri bulundu.

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

25.05.2020, 16:02

Alınan bilgiye göre, bazı zanlıların uyuşturucu sevkiyatı yapacakları bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli otomobili Büyükkale Mahallesi'nde durdurdu.

Araçtaki aramada 11 paket Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.S, F.S, N.S. ve M.S. ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda kuru sıkıdan bozma iki tabanca, bir ruhsatsız pompalı tüfek, 49 mermi ile 160 kök Hint keneviri bulundu.

AA

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