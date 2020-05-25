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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda kuru sıkıdan bozma iki tabanca, bir ruhsatsız pompalı tüfek, 49 mermi ile 160 kök Hint keneviri bulundu.