‘Bütün trollerin başkanı Soyer’

İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu kez yaptığı bir hatayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Her şey Soyer'in ekibinde görevli olduğu belirtilen Kerem Ziya Yangöz'ün, Soyer'in kuşlara yem atarken çekilmiş görüntüsü ile birlikte "Her sabah belediyeye gelirken durup kuşları beslediğini biliyor muydunuz @tuncsoyer" diye bir paylaşım yapmasıyla başladı. Ardından Soyer'in resmi hesabından "Sadece insanların değil İzmir'deki bütün canlıların başkanı Tunç Soyer başkanımız" şeklinde kalp işaretiyle süslenmiş bir yorum paylaşıldı. Bu durum "Soyer, kendisini başka bir hesaptan övmeye çalışırken hesapları karıştırdı ve yakayı ele verdi" şeklinde yorumlandı.

FARK EDİNCE SİLDİ AMA

Soyer'in fark eder etmez sildiği bu paylaşımın ekran görüntüsü ise kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Skandalı ortaya çıkaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Büyükşehir Belediye Başkanı troll hesabından atacağı tweeti kendi hesabından attı. Tek çalışma alanları PR ve algı diyorduk ama onu da beceremediler. Siz hizmet edin ve çalışın, İzmirliler sizi över zaten. Bu sayede trol hesaplarla da uğraşmak zorunda kalmazsınız" ifadelerini kullandı.

HEDEF SAPTIRMA ÇABASI

Skandalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kabullenen Soyer, mesajın bir çalışanı tarafından yanlışlıkla atıldığını savundu. Soyer, "Kişisel sosyal medya hesabıma mesajları girmekle sorumlu olan bir personel, kendi hesabından attığını düşünerek bir paylaşımda bulunmuştur. Hatasını fark edip sorumluluğu gereği istifasını vermiştir" açıklamasını yaptı. Ancak Soyer'in bu açıklaması inandırıcı bulunmadı. Sosyal medyada tepki ve espriler ardı ardına patladı. Hakkında "BütünTrollerinBaşkanı" gibi etiketler açılan Soyer, Twitter'daki 'trend topic' listesinin 5. sırasına kadar çıktı.





'KENDİNE PLAKET TAKDİM ETTİ'

Sosyal medya kullanıcıları, Soyer'in düştüğü durum ile ilgili kıvrak zekalarını kullanarak esprili paylaşımlar yaptı. Kimi fotomontajla Soyer'in Soyer'e plaket ya da madalya verdiği fotoğraflar paylaşırken, kimi de karikatürler çizerek alay etti. Tepkilerini mesajlarıyla dile getirenler ise, "Troll ordusunun başkomutanı gibi tweet paylaşıyorsunuz", "Kaç yıllık trolüm böylesini hiç görmedim, tebrik ediyorum", "İzmir'in mahallesini bilmeyen troll hesap ne bilsin", "Tunç Soyer kuş besliyor mu bilmiyorum. Lakin trol besliyormuş", "Şimdi Tunç Soyer kendi kendisinin istifasını mı almış oluyor?", "Hangi Soyer istifa eder acaba?" şeklinde ifadelere yer verdi.

Başkan Soyer'in kendine madalya taktığı fotomontaj güldürdü.

Erhan GÜLENÇ

Tunç Soyer fena rezil oldu! Yanlışlıkla kendi hesabından attı