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Haberler İzmir İtfaiyeden Batuhan’a doğum günü sürprizi

İtfaiyeden Batuhan’a sürprizi

İtfaiyeden Batuhan’a doğum günü sürprizi
Giriş Tarihi: 27.5.2020

İzmir'de yaşayan ve korona virüs tedbirleri nedeniyle torununu göremeyen Ali Akkuzu, torununun itfaiyecileri çok sevdiğini söyleyerek doğum günü sürprizi yapılması için Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden ricada bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatıyla itfaiye ekipleri, Batuhan Atlı'ya bir sürpriz yaptı ve hediyelerini verdi. Kutlamada, dede Ali Akkuzu ile görüntülü görüşme gerçekleştirildi. 3 aydır torununu göremediğini belirten Ali Akkuzu, hassasiyeti nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür etti.

CÜNEYT HASÇELİK

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