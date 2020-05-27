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kısıtlamada rekor kırdı! 4 milyon kesildi

tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün süren sona erdi. 'de, kurallarına uymayan şahıslara toplam 4 milyon 513 bin 56 lira uygulandı.

İzmir kısıtlamada rekor kırdı! 4 milyon para cezası kesildi

27.05.2020, 09:03 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020,09:09

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İzmir'de, kısıtlama kurallarına uymayan şahıslara toplam 4 milyon 513 bin 56 lira para cezası uygulandı.



İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Alınan bilgiye göre kısıtlamanın başladığı cuma gece yarısından, kısıtlamanın sona erdiği bu gece saat 00.00'a kadar yapılan denetimlerde, İzmir'de kısıtlama kurallarına uymayan 14 kişiye adli işlem, 2 bin 110 kişiye idari işlem uygulandı. Kent genelinde kısıtlama kurallarına uymayanlara toplam 4 milyon 513 bin 56 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.
IHA

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