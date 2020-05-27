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Haberler İzmir İzmir su kesintisi 27 Mayıs Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

su kesintisi 27 Mayıs Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 27 Mayıs Çarşamba tarihli detaylarını paylaştı. İşte İzmir su kesintisi ile ilgili merak edilenler...

İzmir su kesintisi 27 Mayıs Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

27.05.2020, 10:10

Koronavirüs salgını nedeniyle özellikle elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmir'de yaşayan vatandaşlar hangi ilçelerde ne kadar süreyle kesinti olacağını merak ediyor. İZSU kesinti detaylarını paylaştı. İşte 27 Mayıs Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR SU KESİNTİSİ 27 MAYIS ÇARŞAMBA

KEMALPAŞA CUMHURİYET
27.05.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK FATİH, YUKARI, TÜRKCEDİT
27.05.2020 saat 08:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BALABANLI
27.05.2020 saat 08:20 ile 15:20 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ÇAYLI
27.05.2020 saat 08:40 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

TORBALI FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL PAŞA
27.05.2020 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir elektrik kesintisi 27 Mayıs Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

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