O telsiz bulunacak

ANKARA'DAN ÖZEL EKİP

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hepsi alanında uzman olan teknik isimlerden oluşan 30 kişilik özel ekibin İzmir'e gelerek sistem üzerinde çalışmaya başladığı öğrenildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli çalışan ekip tutuklanan CHP'li Banu Özdemir'in cep telefonundaki tüm kayıtları mercek altına alırken, sır perdesinin bu bilgiler ışığında gün yüzüne çıkabileceği belirtildi. Özel ekibin, kaçak giriş yapılan camilerin çevresindeki tüm işyerlerinin güvenlik kamerası ile cep telefonu HTS kayıtlarını incelemeye aldığı öğrenildi. İzmir Müftülüğü'nün de konuyla ilgili suç duyurusu sonrası camilerin çevresinde önlem aldığı kaydedildi.

İZMİR'DE 1700 CAMİ SİSTEME BAĞLI

Soruşturma kapsamında korsan yayın yapılan camilerin çevresinden yakından bir noktadan giriş yapılma ihtimali üzerine çalışmalar bu yöne kaydırılırken, İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, İzmir'de bin 800'ün üzerinde cami olduğunu ancak yaklaşık bin 600 üzerinde camiden ortak yayın yapıldığını aktardı. Balkan, diğer camilerde ise sistemin çekmediği için çalışmadığını belirtti.





'KAYITSIZ ÇOK SAYIDA KORSAN TELSİZCİ VAR'

Olaydan amatör telsizcilerin sorumlu tutulmasına Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Başkanı Aziz Şasa'dan tepki geldi. Üzgün olduklarını aktaran Şasa, "Amatör telsizcilerin tümü TRAC çatısı altında değil. Derneğe üye olmayan belge sahibi amatör telsizciler var. Hatta bunların sayısı TRAC üyelerinden fazla. Telsizi olan herhangi birinin frekans bilgilerini girerek bu olayı yapması mümkün" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL

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