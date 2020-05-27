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Haberler İzmir Oteller Sokağı’nda bayram dayanışması

’nda bayram dayanışması

Oteller Sokağı’nda bayram dayanışması
Giriş Tarihi: 27.5.2020

Ülkelerindeki iç savaştan kaçan yüzlerce göçmen ve mülteciye ev sahipliği yapılan İzmir'deki Oteller Sokağı'nda, Ramazan Bayramı dolayısıyla dayanışma sergilendi. Hayırseverler, kaldıkları ucuz pansiyonların gecelik ücretini dahi ödeyemeyen ailelere maddi destekte bulundu. Bayramı evlerinden kilometrelerce uzaklıkta geçiren çocuklar da küçük hediyelerle büyük mutluluk yaşadı.

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