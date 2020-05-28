2 bin yıllık köprü koruma altına alındı

İzmir Ödemiş'te Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yol genişletme çalışmaları sırasında ortaya çıkan 2 bin yıllık tarihi köprü, Karayolları ve Ödemiş Müzesi tarafından yapılan ortak çalışma ile koruma altına alındı.

ÇALIŞMALAR BİTTİ

Yıkılma ve kaybolma tehlikesi yaşayan tarihi köprü ile ilgili özel bir çalışma yapan ekipler, 2 bin yıllık köprünün gelecek kuşaklara kalmasını sağladı.Ödemişli emekli arkeolog Prof. Dr. Veli Sevin, tarihi Neikaia kenti bölgesinde yapılan tescil çalışmalarının sona erdiğini belirterek, tarihi köprü ile ilgili yapılan düzenlemenin de sevindirici olduğunu söyledi. Sevin, köprünün korunması için çaba sarf eden yetkililere teşekkür etti. Veli Sevin, "Antik Neikaia kentinin nekropol alanının güney sınırında bulunan bu köprünün Roma ya da Bizans dönemine ait olduğunu sanıyoruz" dedi.