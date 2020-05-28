Online arabuluculukla haklarını aldı

İzmir'de bir manavda çalışan, Kovid- 19 sürecinde kronik rahatsızlığı sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve işe gidemediği için işine son verilen M.Y (58), telekonferans ve görüntülü konuşmalarla gerçekleştirilen arabuluculuk toplantıları sonucunda kıdem tazminatı ve alacaklarını almaya hak kazandı. M.Y'nin avukatı Berkay Özbey "Arabuluculuk sürecinde hiç yüz yüze gelinmedi. Neredeyse ben bile müvekkilimi görmedim. Teknolojinin de verdiği imkanlar sayesinde görüntülü konuşma yaptık" dedi.