İzmir'de camilerde 'Çav Bella' çalınmasına sevinmişti! Banu Özdemir tahliye oldu

Banu Ö. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan hazırlanan iddianame, 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Tahliyesine karar verilen Banu Ö'nün 6 Ekim'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Banu Ö, tutuklanmıştı.
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