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Haberler İzmir 74 gün sonra camilerde ilk namaz

74 gün sonra camilerde ilk namaz

74 gün sonra camilerde ilk namaz

30.05.2020, 06:50

Türkiye'de 74 günün ardından ilk Cuma namazı kılındı. Korona virüs salgını nedeniyle cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesinin ardından normalleşme adımları çerçevesinde İstanbul'da ilk Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camisi'nde kıldırdı. Yurt genelinde de avlu, bahçe ve camilere yakın açık alanlarda Cuma namazı tüm tedbirler çerçevesinde kılındı.

ERCAN AKGÜN

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