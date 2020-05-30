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Haberler İzmir Belediye ilgilenmeyince yavru kargayı sahiplendiler

Belediye ilgilenmeyince yavru kargayı sahiplendiler

Belediye ilgilenmeyince yavru kargayı sahiplendiler
Giriş Tarihi: 30.5.2020

İzmir'in Konak ilçesinde yeni doğan karga ağaçta bulunan yuvasından caddeye düştü. Bir kedinin saldırısına da uğrayan kargayı gören mahalleli yavru kargayı korumaya aldı. Yuvasına koyulması için İzmir İtfaiyesi'ne ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı veterinerlik hizmetlerinden yardım isteseler de olumlu yanıt alamayan mahalle sakinleri, yavru kargaya kendisi sahip çıktı.

'BİRER ŞOVMUŞ'
Ekiplerin yavru kargayla ilgilenmemesi hakkında Yeni Asır'a konuşan mahalle esnaflarından Abdullah Uzunay, haberlerde görülen kurtarma operasyonlarına artık şüphe ile baktıklarını dile getiren Uzunay, "Demek ki haberlerde duyduğumuz gördüğümüz hayvanları sevme kurtarma operasyonları birer şovmuş" dedi.

MERT ALPDÜNDAR

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