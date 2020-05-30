İzmir'in Tire ilçesinde, 29 yaşındaki Hatice Durmaz, pazar tezgahında gizlice şalvarının içinde doğurduğu çocuğunu kimse görmeden tezgahın altına attı. Saatlerce tezgahın altında aç, susuz kalan bebek yaşamını yitirdi. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen canavar ruhlu anne ise Tire Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

HAMİLELİĞİNİ GİZLEDİ

Akıllara durgunluk veren olay Tire pazarında yaşandı. İddiaya göre, geçimini Türkocağı Caddesi'nde açtığı sergide meyve ve sebze satarak sağlayan Hatice Durmaz bir süre önce hamile kaldı. Bekar olduğu bildirilen Durmaz, günler geçtikçe büyüyen karnını giydiği yöresel kıyafetler sayesinde herkesten sakladı.

BEZ PARÇASINA SARDI

Olayın yaşandığı gün erken saatlerde tezgah açan Durmaz'ın bir süre sonra doğum sancıları başladı. Oturduğu sandalyede kimseye belli etmeden gizlice şalvarının içine doğuran canavar anne cinsiyeti erkek olan bebeği ise şalvarından kopardığı bez parçasına sararak tezgahın altında biriken sebze ve meyve çöplerinin arasına attı.





BEBEĞİ ESNAF BULDU

Çevredeki pazarcı esnafı sürekli ağlayan bebek sesi duyunca durumdan şüphelendi. Sesin geldiği yere doğru yönelen esnaflar Durmaz'ın tezgahının altına baktıklarında kan donduran olayla karşılaştı. Talihsiz bebek olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşama tutunamadı. Dengesiz tavırlar sergileyen canavar ruhlu anne ise götürüldüğü Tire Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

MEHMET KAVAS