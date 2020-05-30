İzmir'de su kesintisi 30 Mayıs Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde daha da fazla zaman geçirdiğimiz ve hijyene önem verdiğimiz dönemde su kesintileri yakından takip ediliyor. İZSU bugünün su kesinti detayını paylaştı. İşte 30 Mayıs Cumartesi İzmir su kesintisi detaylar....

İZMİR SU KESİNTİSİ 30 MAYIS CUMARTESİ

BERGAMA GAZİOSMANPAŞA

30.05.2020 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME ALAÇATI

30.05.2020 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR REFET BELE, ALİ FUAT CEBESOY, TAHSİN YAZICI

30.05.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ AKPINAR

30.05.2020 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR TEPECİK, HIDIRLIK

30.05.2020 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

TORBALI MUSTAFA KEMAL PAŞA

30.05.2020 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

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