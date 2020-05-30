Logolu seccadeyi dağıtamadılar

Gelen tepkilerden çekinerek logosuz ve tek kullanımlık seccade dağıtmak zorunda kalan belediye, aynı zamanda önceki gün basın kuruluşlarına servis ettiği kendi haberini de yalanlamış oldu.

'HABER AMAÇLI' DEDİ

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ise adeta suç bastırdı. Logolu olan seccade resimlerinin sadece basın kuruluşlarına haber amaçlı olarak gönderildiğini söyleyen Kayalar, "Seccadeler üzerinde belediye ambleminin olduğu söylemlerinin doğru olmadığını ifade eden Başkan Kayalar, "Logolu olan örnek sadece basın yayın halkla ilişkiler müdürlüğü-müz tarafından haber amaç-lı kullanılmıştır. Hiçbir şekil-de logolu bir çalışma tedarikçi firma tarafından yapılmamış ve logolu seccade belediyemi-ze alınmamıştır" diyerek çark etti. Öte yandan ibadethane-lerde reklam yapmaya devam eden Menderes Belediye-si'nin camilerin girişine yer-leştirdiği dezenfektan kutularının üstüne Başkan Kayalar'ın isminin ve logosunun bulun-duğu tabela asması "bu kadar da olmaz" dedirtti. Mende-res Belediyesi tarafından izin-siz olarak camilerin bahçesin-de sosyal mesafeyi göstermek için yerlere yapıştırılan logo-lar ise Menderes Kaymakam-lığı'nın talimatıyla söküldü. Menderes Kaymakamlığı'ndan Yeni Asır'a yapılan açıklamada belediyenin, camilerde ilçenin mülki idare amirliğinden izin-siz olarak hiçbir çalışma yapa-mayacağını belirtildi.

TOLGA TEKİN

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