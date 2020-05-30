Nikah salonlarına korona virüsü ayarı!

Korona virüsüne karşı normalleşme sürecinin hayata geçirilmesiyle birlikte, nikah salonlarında da önlemler alındı. Bornova ilçesindeki nikah salonlarında da oturma düzenine korona virüsü ayarı yapıldı. Yine kişi sınırlaması olacak olan yeni düzenleme çerçevesinde, boş bırakılacak koltukların üzerine bilgilendirme yazıları asıldı. Yeni uygulama ile çiftler, şahitler ve konuklar oda nikahlarının kıyıldığı salonlarda, maskeleriyle ve aralarında 1.5 metrelik sosyal mesafe boşluğu kalacak biçimde girebiliyor.



KONUKLU İLK NİKAHLAR

Yeni düzenleme sonrası 10 kişilik konuk kapasiteli nikahlarda Meral Yekta Karayük ve Can Alkan çifti ile Özlem Saygılı ve Alihan Özakoğlu çifti hayatlarını birleştirdi. Böylesi bir süreçte en azından yakınlarının yanlarında olmasının bile büyük mutluluk verdiğini belirten çiftler, önlemler için teşekkür etti.





Korana virüsü sürecinin zor bir süreç olduğunu dile getiren Özlem-Alihan Özakoğlu çifti, "Nikahımız iki kez ertelendi. Büyük endişe yaşıyorduk; ama şimdi çok mutluyuz" dedi. Meral Yekta - Can Alkan çifti ise, "Korona virüsü salgını nedeniyle iptal etmek zorunda kaldığımız düğünümüzün ardından hayatımızı birleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" sözleriyle dile getirdi.

İHA