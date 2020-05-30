Virüs savaşçıları koronayı yenip döndü

İzmir'de yeni tip Kovid-19 salgınıyla mücadelede virüs taşıyanların temas ettiği kişileri belirleme ve test için bu kişilerden numune alma görevi yapan filyasyon ekibi, başarının en büyük mimarlarından oldu. Kentteki 30 ilçede görev yapan yaklaşık bin kişilik ekip, gece gündüz demeden didik didik tarama yaparak korona virüs avlarken, ekipten 15 kişinin virüs kaptığı ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden 15 görevlinin evlerinde karantina dönemi ve tedavi sonrası iyileşerek görevlerinin başına döndükleri öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, "Hepsi birer kahraman. Herkesin koşarak kaçtığı korona virüslü hastaya son sürat koşarak gittiler. Ne kadar korunma olursa olsun, 15 görevlimiz bu virüse yakalandı. Ancak azimle virüsü yenip tekrar görevlerinin başına virüs avına tekrar çıktı" diye konuştular.

20 BİN EV GEZDİLER

Hastaların evlerine ve işyerlerine koruyucu tulum, maske ve eldivenleri giyerek giden filyasyon ekibinde aralarında doktor ve hemşire ile sağlık teknikerlerinin de bulunduğu 15 kişi, korona virüs hastalığının pençesine yakalandı ancak büyük bir özveri ile iyileştikten hemen sonra kutsal görevlerine geri döndü. Virüs avcılarının yaptıkları başa-rılı işler rakamlarla ortaya çıktı. İzmir'de 6 bine yakın Kovid-19 hastası olduğu belirlendi. Bu süreçte 20 binden fazla kapı dola-şarak aldıkları numune-leri laboratuvarlara teslim eden fil-yasyon ekipleri, 1000'den fazla virüslü vakanın tespit edilmesi-ni sağladı.



HEMEN TEDAVİ BAŞLADI

Ekipte, aralarında diş hekimleri gibi farklı branşlarda uzmanlıkları olan sağlık personelinden Doktorlar Halil Hilmi Uçan, Zühtü Benli, Raika Banu Saklamaz, Seran Ünlüer ile hemşire Demet Aydın, Meltem Bayrak Duruş, Müzeyyen Yeşildal, Selda Ergin ve Gizem Esmer ile birlikte 15 sağlık çalışanı bu illet virüsün pençesine takıldı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumluları hemen mesai arkadaşlarının tüm tedavilerinin zamanında eksiksiz olarak yapılmasını ve karantina alınmasını sağladılar. Ardından aileleri de testten geçirildi. 15 günlük tedavi süreçlerinin ardından iyileşen 15 kişi, tekrar aynı tulum ve maskeleri takarak yollara düştü. Görevlerinin başına dönen sağlıkçılar, arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

Fatih ŞENDİL