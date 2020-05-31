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Haberler İzmir Ilıca sahilinde ‘sosyal mesafe locası’ kuruldu

Ilıca sahilinde ‘sosyal mesafe locası’ kuruldu

Ilıca sahilinde ‘sosyal mesafe locası’ kuruldu
Giriş Tarihi: 31.5.2020
Çeşme'nin ünlü plajı Ilıca'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 6 metrekarelik sosyal mesafe locaları oluşturuldu. İlçenin Ilıca Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık bin 200 metre uzunluğuna sahip plajda Çeşme Belediyesi ekiplerinin çalışması sürüyor. Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe için düzenleme yapan ekipler, sahile çaktıkları kazıklarla 6 metrekarelik özel alanlar oluşturuyor. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle birçok alanda talep ve tercihlerin değiştiğini belirtti.
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