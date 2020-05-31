İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Salgın nedeniyle evlerimizde daha fazla zaman harcadığımız dönemlerde elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İşte 31 Mayıs Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir elektrik kesintisi 31 Mayıs Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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