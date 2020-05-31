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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 31 Mayıs Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

elektrik kesintisi 31 Mayıs Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de bugün de elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Rapora göre bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir elektrik kesintisi 31 Mayıs Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

31.05.2020, 10:12

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Salgın nedeniyle evlerimizde daha fazla zaman harcadığımız dönemlerde elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İşte elektrik kesintisi detayları...

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