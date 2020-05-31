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İzmir elektrik kesintisi 31 Mayıs Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün de elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Rapora göre bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 31 Mayıs Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...