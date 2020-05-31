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Haberler İzmir THY'den 'Dünya Kabin Memurları Günü' mesajı

'den ' Günü' mesajı

, günü dolayısı ile bir mesaj paylaştı. Üstün, " ailemizin gülen yüzü arkadaşlarımızın Dünya Kabin Memurları Günü kutlu olsun." dedi.

THY'den 'Dünya Kabin Memurları Günü' mesajı

31.05.2020, 10:30

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Dünya Kabin Memurları günü dolayısı ile bir mesaj paylaştı.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Üstün, "Birkaç saatlik uçak seyahati unutulmaz bir hikayeye dönüşebiliyorsa ya da çok zorlu geçeceğinden eminken birileri bizim için kolaylaştırıyorsa bu onların sayesinde oluyor. Türk Hava Yolları ailemizin gülen yüzü kabin memuru arkadaşlarımızın Dünya Kabin Memurları Günü kutlu olsun." dedi.

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