‘Türkiye’nin taşı toprağı sudan ucuz değil’

Gayrimenkul Borsası AŞ Genel Müdürü Kurtuluş Altun, "Dünyanın en değerli ve stratejik toprakları bizim. Zümrüt gibi değerli topraklarımıza karşı dünyanın algısı, kumdan daha ucuz olduğu şeklinde. Böyle bir algı olamaz. Gayrimenkul servetimiz erimiş gibi gösteriliyor. Bunun arka planında liraya oynanan oyunun bir benzeri var. Bu manipülasyonun arkasında dış etkiler var" dedi.



ÖLÜ SERMAYE DÖNSÜN

Altun, MÜSİAD Bursa Şubesi tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, gayrimenkul yatırımları ve piyasanın durumuna ilişkin bilgi vererek, "Ölü sermayenin geri kazanılması gerekiyor. Ölü sermaye, yatırıma dönüşmeyen gayrimenkul demektir. Gayrimenkullerin, menkule dönüştürülmesi, ekonomik işleyişe kazandırılması gerekiyor. Gayrimenkul sektörü, 228 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip. Gayri safi milli hasılanın yüzde 16'sı gayrimenkul üzerinden gerçekleşiyor. Üstelik ciddi oranda kaçak sorunumuz varken bu orana ulaşıyoruz. Gayrimenkullerimizi değersizleştirmememiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.

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