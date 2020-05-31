Yeni dönem başlıyor

Kovid-19 salgını nedeniyle 2,5 aydır devam eden sokak kısıtlaması, şehirlerarası seyahat yasakları ve işletmelerin kapalı tutulması gibi uygulamalar, normalleşme adımları çerçevesinde yarın son buluyor. Sona erdirilen uygulamalar arasında şehirlerarası seyahat kısıtlaması başta geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda yurt genelinde de geniş çaplı bir normale dönüş çalışması başlatıldı.



KAMU PERSONELİ DÖNÜYOR

Yurt genelinde yeni tip korona virüs önlemlerinin çoğu yarından itibaren esnetiliyor. İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli yarından itibaren normal mesaiye başlarken, restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler de belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı yapan yerler kapsam dışında olacak.



PLAJLAR DA AÇILIYOR

Yaz mevsiminin gelmesi ve tatil sezonunun başlamasıyla birlikte, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de tatil beldelerinin ve plajların durumuydu. Başkan Erdoğan, Plajlar, milli parklar ve bahçeler ile müzelerin belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebileceğini açıklamasıyla birlikte çalışmalar ve planlar yapılmaya başlandı. Bunun dışında, bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırıldı, spor salonları, spor tesisleri ile içlerindeki tesisler açılıyor. Kreşler, gündüz bakım evleri, halı sahalar, tenis kortları, sürücü kursları, kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri ve dinlenme tesisleri de faaliyete geçiyor. Hayvan satış yerleri ile hipodromların da 10 Haziran'dan itibaren yeniden açılacağı kaydedildi.



'TEDBİRLERİ UNUTMAYALIM'

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, normale dönüşte korona virüs tedbirlerinin unutulmaması gerektiğini belirtti. Konuşurken, hapşırırken veya öksürürken virüsü içeren küçük damlacıklar çıkartıldığını hatırlatan Prof. Kara, "Onun için lütfen birden fazla kişi olduğunda maske takalım. Yüksek sesle konuştuğumuzda ya da bağırdığımızda damlacık miktarı artıyor. Birbirimize özen, saygı gösterelim" dedi. Kara, eşyadan virüs bulaşmadığını da belirterek, "Olasılık düşük olmakla birlikte var ancak el yıkama yeterli. Hijyen ve kişisel bakım yaptığınız sürece sorun yok" dedi.

"2M 1H'Yİ UYGULAYALIM"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hasta yoğunluğunda yaşanan azalmaya bakıldığı zaman şu anki virüsün daha önceden piyasada dolaşan virüsten daha az hasta etme etkisi olduğunu söyledi. Özlü, "Elimizden geleni yapmalıyız. Maske, mesafe ve hijyen dediğimiz 2M ve 1H formülü hayatımızın olmazsa olmaz bir üçlü parçası olmalı" dedi.

'SİGARA DUMANI DA VİRÜSÜ TAŞIYABİLİR'

Çin'de yapılan yeni bir araştırma, korona virüslü insanların içtiği sigaranın dumanıyla virüsün taşınabildiğini ortaya çıkardı. Bu konuda uyarı yapan Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, "Sigaranın dumanında havada asılı kalan moleküller var. Örneğin büyük bir alandasınız ve 2 metre uzaklıktaki bir kişinin içtiği sigara dumanı size ulaşıyorsa, o duman size virüs de getirebilir" dedi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de, "Sigara içmek, hem aktif hem de pasif sigara içenlerde virüs için olası bir bulaşma şeklidir" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL