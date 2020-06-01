‘Bu işte ihmali aşan kuşkularım var'

FETÖ terör örgütünün mahrem imamıyla irtibatı tespit edildikten sonra gözaltına alınan Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı Binbaşı Fevzi Öztürk dün tutuklandı. Terör ve Güvenlik Uzmanı, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ise bu konuda çok konuşulacak bir yorum yaptı.



KOMUTANI FETÖ'CÜ

Öztürk'ün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde Diyarbakır Kolordu Komutanlığı'nda emir subaylığı yaptığını ve emir subaylığı yaptığı Korgeneral İbrahim Yılmaz'ın darbe girişimine katılmaktan tutuklandığını hatırlatan Başbuğ, "Adı geçen tutuklu kripto subay, uzun süredir bu makamda görev yapan bir kişi ve bu sürenin çok büyük bir bölümünü Ali Sivri paşa ile birlikte geçirmiş. Geçmişte böylesine karanlık safahatları olmasına ve emir subaylığı yaptığı İbrahim Yılmaz'ın tutuklanmasına rağmen Korgeneral Sivri'nin bu kişide ısrar etmesini anlamak mümkün değil. 15 Temmuz'da tutuklanan korgeneral İbrahim Yılmaz'ın yerine Diyarbakır'a atanan Sivri, tutuklanan bir kişinin emir subayı ile çalışmayı sürdürüyor. Üzerine bu kişiyi önce 2 yıl süre ile Ankara'daki görev yerine ardından da Ege Ordu komutanlığına getiriyor. Geçmişte de şaibeleri olan bir kişiyi ısrarla yanınızda tutuyor olmanızı ihmalle izah edemezsiniz" dedi.

'BU KABUL EDİLEMEZ'

Korgeneral ve orgenerallerin emir subaylarını seçebildiğine dikkat çeken Başbuğ, "Bir korgeneralin bu konuda çok titiz davranması gerekir. Darbe sonrasında tutuklu generalin yerine atanan Ali Sivri'nin bu durumu görmezden gelerek aynı tutuklu subayla görev yapmaya devam etmesi kabul edilemez. Bu ilişki Ali Sivri paşayla Ege Ordu'ya kadar geliyor, aynı görev burada da sürüyor. Akıllarda derin şüphe bırakan yer burası" diye konuştu.





'FARKLI İLİŞKİLER ÇIKABİLİR'

Kritik bir görevde olan Ali Sivri'nin, Fevzi Öztürk gibi safahatı son derece karanlık olan bir kişiyi çok dikkatle incelemesi gerektiğini aktaran Coşkun Başbuğ, "Hatta geçmiş sicilinden dolayı daha Diyarbakır'da iken bu kişiye görevden el çektirmesi gerekirdi. Kendisi bu hassasiyeti göstermemiş. Böyle bir ihmal hoş görülemez. Artık bu farklı boyutlara gelir. Şu an yaşanan sıkıntı bu" dedi.

Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den gözaltına alındı