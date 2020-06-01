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Haberler İzmir Bugün bir iyilik yapın!

Bugün bir iyilik yapın!

'da yaşayan ve geçen yıl Spor Akademisi'nden mezun olan 25 yaşındaki Efecan Uygutalp, kasığındaki ağrı için gittiği hastanede lenfoma kanseri olduğunu öğrendi. 1 yıldır tedavi gören ve sağlığına kavuşması için ilik nakli olması gereken Efecan için bir kampanya başlatıldı.

Bugün bir iyilik yapın!
Giriş Tarihi: 1.6.2020

ŞİFA OLMAK İÇİN
Bugün başlayan kampanya ile Efecan için uygun donörün bulunması amaçlanıyor. 18-50 yaş arası herkesi Bornova Hükümet Konağı önündeki Kızılay aracına 10.00-20.30 saatleri arasında kan bağışlamaya davet eden baba Hüseyin Uygutalp, "Bugün bir iyilik yapın. Efecan ve onun gibi ilik bekleyen herkes için şifa olmak isteyenleri kan bağışı kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz" dedi.

Efecan Uygutalp bir an önce sağlığına kavuşup çok sevdiği sporla ilgilenmek istiyor.

'YAŞAMAK İSTİYORUM'
Bir an önce sağlığına kavuşmak ve çok sevdiği sporla ilgilenmek istediğini söyleyen Efecan da duyarlı vatandaşlara çağrıda bulundu. "Yaşamak istiyorum" diye seslenen Efecan, "Bir insanının hayatını kurtarmanız için tek bir kan örneği vermeniz yeterli" dedi.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER

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