  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 1 Haziran Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

elektrik kesintisi 1 Haziran Pazartesi! ?

'de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. bugünün elektrik kesinti detaylarını duyurdu. Duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri meydana gelecek? ? İşte 1 Haziran Pazartesi ...

İzmir elektrik kesintisi 1 Haziran Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

01.06.2020, 09:47

'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçede ne kadar süreli elektrik kesintileri yaşanacak? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli kesintiler meydana gelecek. İşte 1 Haziran Pazartesi detayları...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir elektrik kesintisi 1 Haziran Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA