İzmir elektrik kesintisi 1 Haziran Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçede ne kadar süreli elektrik kesintileri yaşanacak? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli kesintiler meydana gelecek. İşte 1 Haziran Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...