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Haberler İzmir İzmir'de kısıtlamaların bitmesiyle birlikte trafik yoğunluğu yaşandı

'de kısıtlamaların bitmesiyle birlikte yoğunluğu yaşandı

tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bitti. Kısıtlamanın bitmesinin ardından sabahın ilk saatlerinde trafiğinde yoğunluk yaşandı.

İzmir'de kısıtlamaların bitmesiyle birlikte trafik yoğunluğu yaşandı

01.06.2020, 09:14 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020,09:20

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İzmir'inde dahil olduğu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bitti. Kısıtlamanın bitmesinin ardından sabahın ilk saatlerinde İzmir trafiğinde yoğunluk yaşandı.


Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 15 ilde başlatılan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte İzmir'de birçok vatandaşın araçlarıyla yola çıktığı görüldü. Özellikle kentin en işlek caddelerinden olan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Yeşillik Caddesi, Anadolu Caddesi ve Ankara Caddesi'nde sabahın ilk saatlerinde yoğun bir trafik oluştu.
IHA

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