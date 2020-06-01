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Haberler İzmir İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 korona virüsü zammı

’de minibüs ücretlerine yüzde 25 korona virüsü zammı

'de korona virüsü önlemleri kapsamında araç kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıyabilen minibüslerin zarar etmesinin önlenmesi amacıyla tarife ücretlerine yüzde 25 yapıldı.

İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 korona virüsü zammı
Giriş Tarihi: 1.6.2020

İzmir'de korona virüsü önlemleri kapsamında araç kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıyabilen minibüslerin zarar etmesinin önlenmesi amacıyla tarife ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı. Kentte yolcu taşımacılığı yapan minibüsçüler, araç kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıdıklarından zarar ettiklerini belirterek, tarife ücretlerinde değişiklik yapılmasını istemişlerdi. Bunun üzerine minibüslerin tarife ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı. Yapılan zam ile birlikte tarife fiyatları ortalama 1 lira arttı. Şehir içi indi-bindi fiyatının 4,5 lira olarak güncellendiği öğrenildi.


Minibüs ücretlerinin korona virüsü tedbirlerinin kaldırılması sonrasında eski tarifesine döneceği ifade edildi.

İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 korona virüsü zammı

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