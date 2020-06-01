İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde daha fazla vakit geçirdiğimiz ve hijyene önem verdiğimiz şu dönemde elektrik ve su kesintileri daha da yakından takip ediliyor. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 1 Haziran Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de su kesintisi 1 Haziran Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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