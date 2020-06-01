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Haberler İzmir İzmir'de su kesintisi 1 Haziran Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

'de su kesintisi 1 Haziran Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle su kesintileri daha da yakından takip ediliyor. bugünün duyurusunu paylaştı. İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçesinde su kesintileri meydana gelecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 1 su kesintisi detayları...

İzmir'de su kesintisi 1 Haziran Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

01.06.2020, 09:57

'de sular ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde daha fazla vakit geçirdiğimiz ve hijyene önem verdiğimiz şu dönemde elektrik ve su kesintileri daha da yakından takip ediliyor. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 1 su kesintisi detayları...

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