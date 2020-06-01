  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir’de yağış hayatı felç etti, caddeler göle döndü

’de yağış hayatı felç etti, caddeler göle döndü

'de aniden başlayan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağış nedeniyle iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda kaldı.

İzmir’de yağış hayatı felç etti, caddeler göle döndü

01.06.2020, 14:15 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020,14:19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından sağanak yağış kent genelinde etkili oldu. Aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de yağış hayatı felç etti, caddeler göle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA