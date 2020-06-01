Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından sağanak yağış kent genelinde etkili oldu. Aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi.
İzmir'de aniden başlayan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağış nedeniyle iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından sağanak yağış kent genelinde etkili oldu. Aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi.
İzmir’de yağış hayatı felç etti, caddeler göle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.