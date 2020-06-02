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Haberler İzmir AVM’ye iki kez silahlı saldırı düzenleyen genç yakalandı

’ye iki kez silahlı saldırı düzenleyen genç yakalandı

'in Bornova ilçesinde, bir 'ye geçtiğimiz Mayıs ayında pompalı tüfekle saldırı düzenleyen şüpheli A.Ö. (17) yakalandı. Saldırganın aynı AVM’ye Mart ayında da pompalı tüfekle saldırı düzenlediği olduğu ortaya çıktı.

AVM’ye iki kez silahlı saldırı düzenleyen genç yakalandı

02.06.2020, 22:53

Olay, 11 Mayıs tarihinde saat 05.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4174 Sokak'ta bulanan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, kafasında kar maskesi bulunan saldırgan, alışveriş merkezinin önüne gelerek pompalı tüfekle tavana ardı ardına ateş açtıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.



AYNI KİŞİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Polis ekiplerinin sürdürdüğü geniş çaplı soruşturmanın ardından, saldırganın, geçen Mart ayında da elinde pompalı tüfekle alışveriş merkezine girip ateş açan, Bornova Emniyet Müdürü Gülden Türkal tarafından ikna edilerek teslim olan A.Ö.'nün olduğu öğrenildi. Aynı AVM'ye iki kez saldırıda bulunan A.Ö., polis ekiplerinin çalışması ile dün akşam saatlerinde suç aleti silahla birlikte yakalandı.

Kaynak: DHA
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