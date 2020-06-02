Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Tiwitter hesabından yapılan açıklamada terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimininin bir kez daha önlendiği belirtildi.
6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Kahraman Komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 6 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/QDZ4my2Bh2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 2, 2020
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