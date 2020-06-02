Çeşme'de sıcak havada deniz keyfi

Koronavirüs tedbirlerinde normalleşme sürecinde, 1 Haziran'dan itibaren yeniden plajların halka açılmasıyla çok sayıda kişi sahillere gitti. Havanın da güneşli olmasını fırsat bilen deniz tutkunları, Ilıca Plajı'nda denize girdi. Yasağın sona ermesinin ardından ilk fırsatta denize geldiğini söyleyen Luila Narlıoğlu (40), "Çok mutluyum çünkü denizi çok özlemişim. Yasak biter bitmez sahile geldim. Birazdan da denize gireceğim. Hava da çok güzel, bu güzel havanın keyfini çıkarıyorum" dedi.





Arkadaşıyla birlikte sohbet etmek amacıyla sahile geldiğini söyleyen Beren Önal (24), "Yakın arkadaşımla beraber Ilıca Plajı'na geldik. Yasak kalktığından beri yaptığımız ilk şey denize girmek. Deniz çok güzel. Sanki bu kadar süre yasaklı kaldığı için, kavuşunca daha bir güzel geldi" diye konuştu. Arkadaşı Yeşim Şeran (20) ise, uzun süredir bu anı beklediklerini söyleyerek, "Serinlemek istedik ve şu an geldik. Burada yaşıyoruz ama sanki buraya tatile gelmişiz gibi hissediyoruz. Uzun zamandan beri çıkmadığımız için çok farklı geldi. Denize tam giremedim ama çok özlemişiz. Biz deniz insanıyız, denizsiz yapamayız'' diyerek, çok mutlu olduğunu söyledi.

DHA