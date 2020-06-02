İş yerlerine su dolan Kemeraltı esnafından belediyeye altyapı tepkisi

Konak ilçesindeki, kente gelen turistlerin ziyaret etmeden gitmediği tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı, dün etkili olan sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağmur suları dükkanların içine kadar girdi. İş yerlerindeki suları tahliye eden esnaf, mazgallardan taşan pis suyu temizledi. Çarşıda bulunan Küçük Demir Han'da ise esnaf, hazırda tuttukları yağmur çizmelerini giyerek kovalarla suyu boşalttı.





Yıllardır su baskını sorununun çözülmediği çarşıda malları zarar gören esnaftan bazısı dükkanının önüne kum torbası koyuyor, bazısı ise bariyer yaparak suların içeri girmesini önlemeye çalışıyor. Çarşının özellikle çukurda kalan birçok bölgesi, her yağmur yağışında göle dönüyor. Baharatçıdan gelinlikçiye, şekerciden kuyumcuya, çarşıda dükkanı bulunan esnaf, sorunun giderilmesini istiyor.



'PİS SULAR GELİYOR, SAĞLIĞA ZARARLI'

Kemeraltı Çarşısı'nda su baskınlarının yoğun olarak yaşandığı noktalardan Küçük Demir Han'da 35 yıldır çay ocağı işleten Ali Özcan, "Kemeraltı deniz seviyesine yakın olduğu için aşırı yağmurlarda altyapı yetersiz geliyor. Hanımız da eski olduğu ve alçak kaldığı için su doluyor, 1-2 saat mağdur oluyoruz. 2-3 saat mekanlarımızda oturuyoruz, satış yapamıyoruz. İçeri de giriyor, temizlemek zorunda kalıyoruz. Kokulu, pis sular geliyor, sağlık açısından da zararlı. Yağmur çizmelerimiz hazır duruyor, çünkü burada yürümek zor oluyor" dedi.





'BELEDİYE YILLARDIR ÇOK YETERSİZ'

Çarşıda 15 yıldır abiye giysi satan Kadir Orhanlı, "Yıllardır aynı sorunu yaşıyoruz. Su bastıktan sonra pisliğiyle uğraşıyoruz. Bu yüzden kış sezonunda çok turist de gelmiyor. Yetkili kişiler bu sorunu çözmeli. Her defasında söylüyoruz ama kimse ilgilenmiyor. Seçim zamanında da söyledik. Belediye yıllardır bu konuda çok yetersiz" diye konuştu.



Kemeraltı'nda 60 yıldır esnaflık yapan Fethi Mekik ise, "Bizim dükkanın önü dere gibi oluyor, sular akıyor. İş yapamıyoruz. Bazı çukur yerlere su giriyor. Çarşıda alışveriş duruyor. Biz setimizi çekiyoruz o yüzden dükkana girmiyor. Çamur geliyor, simsiyah su akıyor. Kaç senedir çözülmedi. Hep aynı şeyi yaşıyoruz. Meteorolojiyi takip ederek, mallarımızı yukarı alıyoruz" dedi.





'HER SENE AYNI EZİYET'

Çarşıda 28 yıldır gelinlik mağazası olan Suna Gültekin, her sene eziyet yaşadığını söyleyerek, "Eskiden sadece kışın yaşıyorduk ama şimdi yağmurlar yazın da yağıyor. Mazgal, gider diye bir şey yok. Tam kapımın önünde mazgallar var ama hiçbir işlevi yok. Gideri yok. Burası eğimli olduğu için lağım suyu doluyor. Dünkü yağmurdan sonra mazgalın içi balçık oldu, üzerinde kurtçuklar oluşuyor. Sinekler buraya konuyor. Tam Koronavirüsün olduğu bir zamanda bir de böyle bir pislikle karşılaşıyoruz. Dün çizmelerimizi giydik, kadın başımıza, mesleğimizi bırakıp balçıkların içinde mağazanın içindeki suları atmaya çalıştık. Sular çekilince kapımızın önünü yıkıyoruz. Belediyeden gelip hazırlık yaptılar bugün için ama bu sefer yağmur yağmadı. Çarşının içinde hortumlar duruyor. Baştan tedbir almak daha iyi olurdu" şeklinde konuştu.

DHA