İzmir yine bildiğiniz gibi

İzmir'de yıllar geçiyor ama yağmurlarda yaşanan manzara bir türlü değişmiyor. Şiddetli her yağmurda kentin merkezi noktaları da dahil büyük bölümü sular altında kalıyor. Yerel yönetimlerin yağmur ve sel felaketlerine karşı aldığı tedbirlerin bu yıl da yetersiz kaldığı görülüyor. Dün İzmir'de gerçekleşen sağanak yağış yine "Değişen bir şey yok" dedirtti. Yeni Asır'ın önceki yıllarda İzmir'den yayınladığı sel manzaralarıyla, dün yaz ayının ilk günü yaşanan su taşkınlarında aynı manzaralar oluştu. Korona virüs salgınının ardından normalleşme gününde iş başı yapan esnaf, ilk gününde su baskınlarıyla uğraşmak zorunda kaldı. Yağmurun şiddeti nedeniyle sokaklar nehre dönerken, bazı bölgelerde yer yer oyuklar oluştuğu görüldü. Oluşan görüntüler İzmir'in alt ve üst yapı yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

2017'deki benzer manzaralar İzmir'de hiçbir ilerlemenin olmadığını gösterdi.



ESNAF YİNE MAĞDUR

İzmir'de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, çeşitli ilçelerde su baskınlarına neden oldu. Özellikle her sağanak sonrası suyla dolan Taihi Kemeraltı Çarşısı, Bayraklı Sevgi Yolu, Konak gibi bölgelerde sıkıntı yaşandı. Korona virüs salgını tedbirleri sonrasındaki normalleşme sürecinde, ilk iş günlerinde dükkanlarını açan esnaf, su baskınıyla karşılaştı. Bayraklı Sevgi Yolu'ndaki su baskını sonrasında vatandaşlar yürümekte zorlandı. Esnaf, dükkanının önünü süpürge ve faraşlarla temizledi. Alpaslan Mahallesi 1620/4 sokakta ise etkili sağanak sebebiyle asfaltta göçükler meydana geldi. Bölgede bulunan dağdan gelen yağmur suları sebebiyle sokakta derin oyuklar oluştu.

İzmir'in altyapı sorununun 25 yıldır çözülmemesine vatandaşlar 'Artık yeter' dedi.

'5 DAKİKA İÇİNDE SU BASTI'

Bayraklı'da bir kıyafet mağazasında çalışan Sibel Onur, "Burada her zaman bu problemi yaşıyoruz. Normalde nisan ayında olurdu fakat hazırlıksız yakalandık. 5 dakika içinde su bastı. Su bizim mağazamızın girişinde ikinci basamağa kadar geldi ama içeri girmedi. Biz zaten hemen dışarıdaki mankenleri içeri almıştık. Şimdi temizlendikten sonra onları geri çıkarıyoruz" dedi.

İZMİR TRAFİĞİ FELÇ OLDU

Sevgi Yolu'ndaki bir manavda çalışanların karşıdan karşıya geçmek için alışveriş arabalarını kullanması ilginç görüntüler oluşturdu. Çalışanlardan Engin Boran, "Kanalizasyonun yetersiz gelmesi sıkıntı yarattı. Biz biraz yüksekte kaldığımız için sıkıntı yaşamadık. Çileklerimizden bir kısmı suyla gitti. Tezgahın altındaki meyveler zarar gördü. Arkadaşımız yaşlı teyzeleri karşıdan karşıya geçirdi. Su nedeniyle yürüyemediler" diye konuştu. Kemeraltı Çarşısı'nda yağmur suları dükkanların içine kadar girdi. Dükkanlardan suları dışarıya çıkaran esnaf, mazgallardan taşan pis suyu temizledi. Çarşıda bulunan Küçük Demir Han'daki esnaf, hazırda tuttukları yağmur çizmelerini giyerek kovalarla suyu boşalttı. Bazı esnafın ise, dükkanlarının kapısına yağmur sularının girmemesi için bariyer yaptığı görüldü. Konak ilçesinde, yolların sularla kaplanması nedeniyle araçlar hareket etmekte zorlandı, trafik felç oldu. Yağmur başladıktan 15 dakika sonrasında suyun yükseldiğini anlatan Kemeraltı esnafından Özgür Yılmaz, "Yağmur bir anda bastırdı. Dükkanlara kadar su girdi. 5 dakika daha yağsaydı dükkanların tamamını da su basabilirdi. Bugün ilk iş günümüzdü ama maalesef bu şekilde başladık" diye konuştu.



HER YAĞMURDA AYNI GÖRÜNTÜLER

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda 47 yıldır esnaflık yapan Hasan Dursun, her yağmurda dükkanlarının su basma tehlikesinden usandıklarını belirtererek, "Yağmurla birlikte rögarlardan su çıkmaya başlıyor. Kemeraltı'nın her yerine lağım suları akıyor. Biz bu sorunlardan artık bıktık. Her gelen çözüm üreteceğini söylüyor fakat çözüm ürettikleri yok" ifadelerini kullandı. Önceki gün lağımların temizliği yapıldıktan sonra çıkan çamuru poşet içerisine koyup köşeye bırakıp gittiklerini söyleyen Dursun, " Çözüm istiyoruz" dedi.



Mert ALPDÜNDAR - Ercan AKGÜN