  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de servis aracına kundaklama!

'de aracına !

'de atılarak kundaklandığı ileri sürülen minibüsü yanarak küle döndü. İtfaiye tarafından, alevler kontrol altına alınıp söndürülürken, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de servis aracına kundaklama!

02.06.2020, 08:48 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020,09:15

İzmir'in Konak ilçesinde, molotof kokteyli atılarak kundaklandığı ileri sürülen servis minibüsü yanarak küle döndü.



Edinilen bilgiye göre olay, Boğaziçi Mahallesi 2344 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa N'ye ait park halindeki 35 S 00896 plakalı servis minibüsü biranda alevler alarak yanmaya başladı.

Yanan aracı gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye tarafından, alevler kontrol altına alınıp söndürülürken, yangının bulunduğu noktada ki ikametlere sıçramaması ise yüreklere su serpti.



Öte yandan, mahalle sakinleri tarafından kimliği belirsiz kişi veya kişilerce servis minibüsünün molotof kokteyli atılarak kundaklandığı ileri sürülürken, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
IHA

Denizli'de dolandırılan yaşlı kadına altınları teslim edildi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de servis aracına kundaklama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA